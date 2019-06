Concorsi truccati, coinvolto rettore Catania: 40 indagati in tutta Italia

Una maxi operazione nelle Università italiane, per uno scandalo legato a concorsi truccati, portata avanti dalla Procura di Catania, denominata “Università bandita” e che fa riferimento alle carriere dei professori.

L’indagine è estesa su tutto il paese, seppur è iniziata a Catania, con il rettore dell’Università, Francesco Basile, che è stato sospeso insieme a 9 professori con un’ordinanza di interdizione dai pubblici uffici. L’inchiesta è guidata dal procuratore Carmelo Zuccaro, con i reati contestati che sono associazione a delinquere, corruzione e turbativa d’asta.

Secondo quanto riscontrato dalla Digos, sono 27 i concorsi truccati in tutta Italia: 17 per professore ordinario, 4 per professore associato e 6 per attività di ricerca. Inoltre sono in corso delle perquisizioni nelle abitazioni di 41 persone. In totale i professori indagati sono 40, riguardanti le Università di molte città dal Nord al Sud Italia.