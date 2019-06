Dl Crescita, parte lo scivolo di cinque anni per la pensione. Chi ne ha diritto?

Con l’approvazione definitiva del decreto Crescita al Senato nella giornata di ieri, ora può partire lo scivolo di pre-pensionamento di cinque anni per le aziende con più di mille dipendenti. Lo scivolo di cinque anni sarà totalmente a carico dell’azienda, come previsto dall’emendamento inserito nella legge.

Chi avrà accesso allo scivolo?

Potrà accedervi chi è dipendente di un’azienda in fase di trasformazione tecnologica e con almeno 1000 dipendenti, i quali devono aver maturato almeno i requisiti di contributi minimi, cioè 20 anni versati e che non si trovino a più di 60 mesi dal raggiungimento dell’età pensionabile. La misura fa riferimento ai requisiti della Legge Fornero, da non confondersi con i requisiti della misura Quota 100. Concretamente fa riferimento a chi ha 62 anni e 20 anni di contributi versati, perché il limite anagrafico della Fornero rimane 67 anni. Una sorta di mini Quota 100, per chi è dipendente in aziende che stanno attuando processi di innovazione tecnologica e con migliaia di dipendenti.

Quanti avranno accesso?

Il governo ha stimato una partecipazione totale di 1,1 milioni di lavoratori, considerando che le aziende in Italia sopra i 1000 dipendenti sono 381.