Genova, demolito il Ponte Morandi, nessun problema con le polveri

Il ponte Morandi è stato distrutto, con le cariche di esplosivo come era stato pianificato dai tecnici e non ci sono stati problemi durante l’esecuzione della procedura. La demolizione delle pile 10 e 11 è stata effettuata correttamente, ora si potrà procedere con i prossimi passi previsti per la ricostruzione del ponte.

La giornata di oggi era molto attesa, sia per la tecnica utilizzata che per le polveri di amianto che avevano messo in allarme la zona arancione, ma che per il momento sembrano essere contenute, anche grazie alle esplosioni di acqua e sabbia disposte sul ponte, per contenere l’emissione delle polveri. Si parla di 9.000 metri cubi di materiali, quindi un’operazione di tutto rilievo, con una tonnellata di dinamite disposta sul ponte.

L’esplosione era stata posticipata di 40 minuti a causa di una persona anziana che si era barricata in casa e non voleva lasciare il suo appartamento. L’operazione è stata effettuata alle 9.40, rispetto alle ore 9.00 inizialmente previste.

Nel luogo dell’esplosione erano presenti molti politici e presenze istituzionali, come il governatore della Liguria, Giovanni Toti ed il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Assente il ministro Toninelli, che nei giorni scorsi aveva inaugurato la costruzione delle fondamenta del nuovo ponte.