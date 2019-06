Osaka, al via il G20: Trump al centro

È sicuramente Donald Trump la figura chiave del G20 ad Osaka, con molti i temi aperti: la questione iraniana, l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping ed il bilaterale con il presidente russo Putin. L’Italia con il premier Conte punterà a neutralizzare la procedura di infrazione, oltre ad un colloquio atteso con il primo ministro olandese per la questione Sea Watch.

Il vertice tra il presidente cinese Xi Jinping e Donald Trump è atteso per sabato, sarà il momento clou del G20, dopo i numerosi dazi messi dagli Stati Uniti e con la questione Huawei ancora in stallo.

In totale gli Stati del G20 rappresentano l’85% della ricchezza mondiale, le maggiori potenze delle Terra saranno tutte riunite ad Osaka per affrontare alcuni dei problemi emersi in questi mesi, tra cui il caso iraniano.

Trump ha previsto un bilaterale con Vladimir Putin per fare il punto sull’Iran, con il presidente americano che vuole aumentare le sanzioni a Teheran, accusato di voler continuare lo sviluppo di armi nucleari. Il presidente francese, Emmanuel Macron, è uno “sponsor” dell’accordo con l’Iran: “Ho parlato con il Presidente Rohani, confermando che per me un’uscita dall’accordo del 2015 sarebbe un errore”.