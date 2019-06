Ponte Morandi, il giorno dell’esplosione: allarme polveri

Oggi verrà abbattuto il Ponte Morandi, dopo quasi un anno dal crollo e con la ricostruzione che dovrebbe essere effettuata entro la fine dell’anno, come ha riferito il ministro Toninelli, che nei giorni scorsi aveva simbolicamente iniziato i lavori. L’utilizzo dell’esplosivo velocizzerà il lavoro, con oltre 400 detonatori, arrivati dalla Spagna, pronti per essere utilizzati.

L’esplosione è fissata per le ore 9.00, ma ci potrebbero essere rallentamenti dovuti a motivi tecnici. Dopo la demolizione si potrà partire con il processo di costruzione del nuovo ponte, progettato da Renzo Piano.

Sono state già smontate altre pile della parte ovest, non era stato utilizzato l’esplosivo, soprattutto per abbattere i piloni più grandi, che potrebbe creare problemi per le polveri che genererà. Secondo gli esperti non ci dovrebbe essere un rischio amianto, che dalle rilevazioni è solo nel 25% del campione analizzato. L’allarme rimane, soprattutto per le persone che abitano nella zona adiacente, quella arancione. Le polveri sottili saranno monitorate dagli addetti all’esplosione.