Roma, poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca: è grave

Un poliziotto è stato accoltellato da una persona fermata per un controllo, trasportato al policlinico Casilino sarebbe in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta in via Cochi, a Tor Bella Monaca, con l’agente colpito più volte con l’arma da taglio.

L’aggressore era sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per questo potrebbe aver reagito in malo modo ad una richiesta di documenti. L’agente è stato soccorso dai colleghi ed è stato poi ricoverato in gravi condizioni. Il coltello è stato sequestrato.

L’uomo sarebbe un pregiudicato della zona, non ci sarebbero maggiori informazioni a riguardo. L’indagine sarà portata avanti dagli inquirenti quando si capiranno meglio le condizioni dell’agente, al momento ritenuto a rischio per le gravi ferite riportate.