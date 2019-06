Sciopero benzinai il 17 luglio: contrari alla fatturazione elettronica

È stato indetto uno sciopero nazionale dei benzinai per il 17 luglio 2019, come comunicato dalla Federazione autonoma italiana benzinai. Nella nota emerge che il problema principale riguarda “l’entrata in vigore della comunicazione telematica”, di cui molti esercenti non sono provvisti.

Si nomina il decreto Crescita, perché gli esercenti si aspettavano un rinvio ulteriore dell’obbligo, non volendo utilizzare i nuovi registratori fiscali, o comunque con molti esercenti che non ne sono provvisti.

“La grande maggioranza dei nostri esercenti sarà costretta in pieno agosto ad attuare una norma assurda che non considera che il fatturato dei gestori è viziato dalle accise”, spiega il comunicato, facendo riferimento alla promessa di Salvini di ridurre le accise, le quali però non sono strettamente correlate alla fatturazione elettronica.

Uno dei punti fondamentali per gli esercenti sembra essere la chiusura del periodo di transizione dell’introduzione della fattura elettronica, che per gli altri commercianti è entrata in vigore ad inizio 2019, e che potrebbe portare a sanzioni per errori formali su 22 fatture già emesse.

“Se si vuole colpire l’illegalità si cominci a bonificare la piaga dell’abusivismo contrattuale”, conclude il comunicato, con riferimento alla lotta all’evasione che la fattura elettronica avrebbe come obiettivo.