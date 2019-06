Sea Watch, due persone sbarcate per motivi medici

La nave della Sea Watch è ancora al largo di Lampedusa, a poco meno di un miglio dal porto, ma non c’è l’autorizzazione allo sbarco. Sono state fatte sbarcare due persone per motivi medici nella serata di ieri: un minore ed una persona che lo accompagnava. La situazione sulla nave è sempre più critica, come riferito dalla comandante della Sea Watch.

Nei giorni scorsi la nave aveva forzato il blocco delle acque italiane, entrando e non rispettando l’alt delle motovedette, finendo per arrivare a ridosso del porto di Lampedusa.

È intervenuto anche il ministro olandese per le migrazioni, tirato in ballo da Salvini e dal ministro degli Esteri Moavero Milanesi, il quale ha ribadito che l’Olanda non prenderà alcun migranti, nonostante abbia riconosciuto la responsabilità del suo paese per la nave battente bandiera dei Paesi Bassi.