Sea Watch, indagata Carola Rackete dalla Procura di Agrigento

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati la comandante della nave, Carola Rackete, per “favoreggiamento e violazione del codice di navigazione”. Secondo la procura non è stato rispettato l’articolo 1099 del codice di navigazione, che prevede il caso in cui il comandante non obbedisca a ordini di navi da guerra nazionali.

Al centro della discussione ci sarebbe il non rispetto dell’alt imposto dalle motovedette della Guardia Costiera, quando la Sea Watch era entrata nelle acque territoriali italiane. Dalla Procura fanno sapere che l’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto, dopo che la Guardia di Finanza ha depositato questa mattina una denuncia a riguardo.

La Sea Watch è in mare da 15 giorni, scatenando molte polemiche, che sono arrivate fino in Olanda, costrigendo il ministro olandese alle migranzioni a delle dichiarazioni, nella quali comunque ribadisce la non volontà nell’accogliere una parte di migranti. Nella giornata di oggi sono stati fatti sbarcare due migranti per motivi medici dalla Guardia Costiera.