Sea Watch, perquisizione della Guardia di Finanza in corso

La Guardia di Finanza è salita sulla Sea Watch per una perquisizione, che sarebbe tuttora in corso. I finanzieri hanno anche notificato la comandante dell’iscrizione al registro degli indagati. La nave è ancora a mezzo miglio da Lampedusa, dopo essere entrata in acque italiane nei giorni scorsi.

I militari sono saliti a bordo su disposizione dei Pm di Agrigento, mentre a Lampedusa è in arrivo il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, che nel pomeriggio dovrebbe interrogare la comandante, dopo che è stato notificato l’invito a comparire alla capitana Carola Rackete.

Intanto il premier Conte durante il G20 di Osaka ha parlato con gli altri premier europei, ricevendo l’ok da Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo per la distribuzione dei migranti. Salvini invece ha commentato nuovamente contro l’Olanda, che nella giornata di ieri ha preso la responsabilità per la nave (ma non per i migranti), attaccanto il premier Rutte.