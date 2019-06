Sondaggi elettorali EMG, il M5S prende un punto in una settimana a Lega e PD

L’istituto di ricerca EMG ha fornito i sondaggi elettorali per questa settimana, con dati aggiornati al 27 giugno 2019, che mostrano una ripresa del M5S, a danno della Lega e del PD, rispetto alla settimana precedente.

Il M5S torna a quota 19%, facendo un balzo in avanti dopo essere finito al 17,9% la scorsa settimana, a discapito di Lega e PD, che perdono rispettivamente, lo 0,4% e lo 0,6%. Si riprende anche Forza Italia dopo i cali delle scorse settimane, con conseguente calo di Fratelli d’Italia, che da alcuni giorni insidiava il secondo posto nel centrodestra al partito di Berlusconi.

Pur rimanendo ai suoi livelli più bassi della sua storia recente, il Movimento 5 Stelle mostra il primo rialzo dalle elezioni europee, visto che nelle scorse settimane era sempre rimasto stabile o leggermente in calo.

Complice di questo balzo potrebbe essere la linea sulla procedura europea, che ha visto in prima linea il premier Conte, visto dall’opinione pubblica come più vicino al mondo grillino. Inoltre potrebbe aver pagato una posizione più moderata sulla questione Sea Watch, che al momento sembra aver penalizzato Salvini, ma maggiori indicazioni si potranno rilevare con i sondaggi della prossima settimana.

Aumentano anche gli elettori che pensano che il governo Conte possa durare tutta la legislatura, al 44%, un balzo di 5 punti dalla scorsa settimana quando era al 39%, che sembra andare di pari passo alla crescita del M5S, segno che la figura di Conte rimane importante nell’elettorato grillino. Netto calo degli elettori che pensano che il governo cadrà a settembre, al 17%, una percentuale in linea con gli sforzi di governo, preoccupato a non far partire la procedura di infrazione per il 2019 e 2019 con il ministro Tria, il che farebbe pensare ad un governo lontano dal cadere.