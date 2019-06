Twitter “sanzionerà” gli esponenti politici che non rispettano le norme: Trump a rischio

Il noto social network Twitter, molto utilizzato dai politici, ha deciso di intervenire con gli esponenti pubblici che non rispetteranno le norme della piattaforma. Verranno “etichettati” i tweets di membri di governo che non risponderanno alle norme, in modo da renderlo chiaro agli utenti che leggono.

Questa presa di posizione è avvenuta dopo le accuse che hanno colpito Twitter per alcuni messaggi di Donald Trump, che non erano stati rimossi, pur violando le norme. Il presidente americano potrebbe essere il primo ad essere penalizzato da questa misura.

L’etichettatura sarà inserita con una “nota” sul tweet, con gli utenti che dovranno aprire la nota per visualizzare il messaggio. Questo accadrà per i tweets di interesse pubblico, fatti da esponenti di governo, non riguarderà i normali utenti che affollano il social network.

Ci saranno molte polemiche alla Casa Bianca, che ha più volte criticato il social network, accusato di essere di parte a favore dei democratici.