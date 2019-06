F1, Hamilton penalizzato di tre posizioni: partirà quinto

Lewis Hamilton partirà quinto nella gara di domani nel GP dell’Austria, dopo essere stato penalizzato per impending su Kimi Raikkonen in curva 3. L’azione era stata notata dai commissari, a fine qualifiche erano stati sentiti i piloti a riguardo, per poi prendere la decisione.

Qualifica non eccellente per la Mercedes, con Lewis Hamilton che si è fermato in seconda posizione, che sarà peggiorata dalla decisione dei commissari. Dopo le polemiche del GP del Canada ora i commissari sono più attenti alle guide dei piloti, cercando di mantenere uniformità di giudizio.

C’era il precedente di Sebastian Vettel, che lo scorso anno ha ricevuto tre posizioni in griglia per impending su Carlos Sainz, che scaturì molte polemiche, visto che Vettel finì in pole position la qualifica.