Tria: “Sono ottimista su procedura di infrazione. Mi aspetto giudizio positivo”

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si trova ad Osaka per proseguire il suo lavoro con il premier Conte sulla procedura di infrazione, con l’obiettivo di evitarla per il 2019. Si è detto ottimista a riguardo di un giudizio positivo dell’Ue sulla procedura, viste le misure adottate dal governo italiano per rientrare nel deficit. Già nei giorni scorsi si era detto ottimista sulla procedura di infrazione.

“Sono ottimista, perché stiamo portando avanti una politica economica oculata e prudente. Mi aspetto un giudizio positivo perché sta nelle cifre”, il riferimento di Tria è alla riduzione del deficit dal 2,4% al 2,1%, grazie ad alcune misure prese nelle ultime settimane, come lo sblocco di 2 miliardi di tagli, il risparmio su Quota 100 e Reddito di cittadinanza ed una leggera crescita prevista.

“Sull’assestamento di bilancio – ha spiegato il ministro – c’è l’accordo del governo per approvarlo lunedì, su misure già discusse ed obiettivo concordati”, inoltre Tria ha affermato che sulla manovra per il 2020 ancora non c’è un testo, ma solo degli obiettivi. Quindi per ora il ministro è al lavoro sul 2019, per far tornare i conti ed evitare una procedura di infrazione.