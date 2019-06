Consiglio Europeo, stasera i vertici per le nomine

Entra nel vivo la corsa alle nomine per le nomine in Europa, dal presidente della Commissione al presidente della BCE, che saranno eletti in momenti diversi ma che restano collegate. Il Ppe, legato alla Merkel, vorrebbe mettere Weber come presidente della Commissione, ma è stato già scartato dai socialisti e dai liberali.

Per la presidenza della Commissione si è fatto il nome di Frans Timmermans, capo dei socialisti e profilo supportato anche dai liberali e da Macron. Questo vorrebbe dire consegnare la presidenza BCE alla Germania, cosa che Macron vorrebbe evitare, per mettere una persona delle stesse idee di Draghi in sua sostituzione.

L’Italia aveva proposto proprio Mario Draghi come presidente della Commissione, ma lo stesso ha poi smentito, nonostante abbia ammesso di essere onorato. Dal primo luglio si insedierà il nuovo parlamento europeo e ci potrebbero essere novità in merito.