GP Austria, confermata la vittoria a Verstappen. Binotto: “Rispettiamo decisione sbagliata”

È stata confermata la vittoria a Max Verstappen, dopo alcune ore di investigazione dei commissari, per la manovra del pilota olandese su Charles Leclerc in curva 3 che ha garantito la vittoria. Il pilota monegasco aveva chiesto la penalità per Verstappen, per non aver lasciato sufficiente spazio nella percorrenza della curva.

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, non ha preso bene la mancata penalizzazione a Verstappen: “Rispettiamo la decisione sbagliata, bravo Verstappen, ma ora voltiamo pagina”. Rimane così secondo Charles Leclerc, dopo un weekend davanti a tutti, con la pole position di ieri.

Soddisfazione in casa Red Bull, con Horner che è stato visto molto soddisfatto nell’area paddock. Una decisione che va in controtendenza con gli ultimi episodi del Canada e della Francia, che avevano portato molte critiche alla FIA. Forse un segnale di cambiamento nella valutazione delle “battaglie” e si vedrà nei prossimi GP se sarà confermata questa tendenza.