Caso Arata, interrogatorio di Nicastri. Viene arrestato un altro funzionario

Si allarga il caso Arata, con l’imprenditore dell’eolico Vito Nicastri che confessa e lancia nuove accuse, dopo due settimane di interrogatorio con i magistrati della Procura di Palermo. I temi principali riguardano Paolo Arata, ex consulente della Lega ed alcune tangenti alla Regione Sicilia.

Proprio stanotte c’è stata un’operazione della Dia di Trapani, che ha portato agli arresti di un funzionario della Regione, Giacomo Causarano, il quale avrebbe favorito gli affati di Arata e Nicastri. È stato arrestato anche un imprenditore vicino a Nicastri, Antonello Barbieri.

Il funzionario regionale avrebbe “aggiustato” alcune pratiche care ad Arata e Nicastri in Regione. In cambio avrebbe ricevuto una tangente da 500mila euro da dividere con un altro funzionario già agli arresti. La tangente riguardava alcuni impianti di biometano in provincia di Siracusa e Trapani.

Nell’inchiesta era finito anche Armando Siri, ex sottosegretario leghista, dimesso un mese fa, per un’intercettazione con Arata. Per ora non è stato citato negli interrogatori.