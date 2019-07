Istat, disoccupazione al 9,9%: ai minimi dal 2012. Cala anche quella giovanile

È in calo il tasso di disoccupazione, con una diminuzione di 0,2 punti a maggio rispetto al mese precedente. Lo riferisce l’Istat, con le ultime stime del mese di maggio. Si attesta al 9,9% ed è il valore più basso dal 2012, dopo sette anni l’Italia non è in doppia cifra sulla disoccupazione. Pesa il calo delle persone in cerca di occupazione, -51mila pari all’1,9%.

La diminuzione è distribuita uniformemente in tutte le fasce d’età, tranne quella da 35-49, che rimane stabile rispetto ai mesi scorsi. Ad attestare questi dati positivi c’è l’aumento dell’occupazione di 67mila unità, pari allo 0,3%, arrivando così alla cifra record del 59% di occupati nel paese. Questo valore è il più alto da quando si monitora l’occupazione in Italia, dal 1977.

In calo anche la disoccupazione giovanile, al 30,5%, una netta decrescita anche in questo. Dei risultati positivi che indicano la tendenza al ritorno allo stato pre-crisi dell’Italia, ora ad una distanza di tre punti percentuali dalla disoccupazione rilevata nel 2007, quando era al 6% circa.