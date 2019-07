Mattarella: “Non vedo ragioni per aprire una procedura di infrazione contro l’Italia”

A sorpresa sul tema della procedura di infrazione è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affermando che non ci sono ragioni per l’apertura di una procedura di infrazione contro l’Italia. Il capo dello Stato si trova in Austria per una visita istituzionale a Vienna di due giorni.

A Bruxelles il vertice per le nomine europee è stato rinviato a domani, dopo il fallimento sulla nomina di Frans Timmermans, che ha visto il voto contrario anche del governo italiano.

Mattarella ha risposto ad una domanda economica durante la sua conferenza stampa, facendo notare come il deficit sia passato da 2,4 a 2,1, mentre l’avanzo primario dall’1,4 all’1,6. “Vi è una condizione economica di grande solidità, non a caso l’Italia è la terza economia in Europa e la seconda manufatturiera. Credo che il governo stia presentando questo alla Commissione, per dimostrare che i conti sono in ordine”, ha dichiarato il presidente Mattarella.