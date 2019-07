Nomine Ue, trattative per tutta la notte. Conte ipotizza rinvio

Sono giorni decisivi per le nomine in Europa, con da decidere il presidente della Commissione, il presidente del Consiglio Europeo, la Commissione ed il presidente del Parlamento europeo. Ci sono state 12 ore di incontri bilaterali, ma senza trovare un accordo, con Donald Tusk che ha sospeso la seduta alle 23.

All’alba sono ripresi i colloqui, ma ancora non è chiaro se si possa chiudere a breve o se serviranno altre due settimane. Per la presidenza della Commissione il favorito al momento è Frans Timmemans, candidato socialista, che però non sarebbe eletto all’unanimità, con il PPE che ancora deve decidere cosa fare.

Alcune fonti interne parlano di un 50% di possibilità di successo, con il presidente del Consiglio, Tusk, che si era detto ottimista sui social: “Ci siamo quasi…”. Invece meno ottimista Conte, che non esclude un rinvio tra due settimane: “Non c’è il patto di Osaka, è stato deciso il giorno prima di Osaka. Non c’è alternativa a Timmermans ora”, confermando che il capo dei socialdemocratici è in lizza al momento per la presidenza.