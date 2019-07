Olbia, tenevano segregato il figlio di 12 anni: arrestati genitori

Sono stati arrestati due genitori residenti ad Arzachena, in Costa Smeralda, in merito ad un’indagine portata avanti dalla Procura di Sassari, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, in particolare sul figlio di 12 anni, il quale sarebbe stato segregato in casa.

Ora il ragazzo è stato trasferito in una comunità sotto protezione, dopo molto tempo passato in quella che viene definita “casa degli orrori”. Secondo quanto rilevato dagli inquirenti, i genitori sabato sera sono andati fuori a cena ed avrebbero chiuso il ragazzo in camera. La porta era senza maniglia interna, quindi impossibile per il 12enne tentare di aprirla.

I carabinieri stanno sentendo i vicini per capire se l’episodio è stato sporadico oppure era riccorente in quella famiglia. Considerando che la maniglia era tolta, sembra essere una misura presa già altre volte, per questo il ragazzo è stato affidato alla comunità.