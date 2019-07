Ue, Oettinger: “Possibile la procedura di infrazione a Italia in settimana”

Dure parole del Commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, che preannuncia la procedura di infrazione per l’Italia se non adempirà agli impegni presi con l’Europa. Lato italiano oggi è previsto il Consiglio dei ministri per l’assestamento di bilancio, che dovrebbe trovare 7 miliardi di euro da mettere per il deficit e cercare di evitare la procedura.

“Bisognerà vedere se l’Italia soddisferà le richieste della Commissione, sia per quanto riguarda le entrate, sia per quanto riguarda le uscite del bilancio 2020. Se non sarà fatto, non avremo margine per evitare la procedura di infrazione”, ha dichiarato Oettinger.

In queste ore si sta discutendo a Bruxelles sulle nomine ai vertici dell’Europa, con il socialdemocratico Frans Timmermans che è il favorito per la presidenza della Commissione Europea.

Il Consiglio dei ministri italiano è previsto nel pomeriggio, per fare il punto di metà anno sulle finanze pubbliche. Un punto di svolta per cercare di andare incontro alla Commissione ed evitare la procedura di infrazione.