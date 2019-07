Vicenza, va a fuoco una fabbrica di vernici: fiamme fino a 20 metri

Un grave incendio ha colpito un’azienda di vernici a Brendola, in provincia di Vicenza, di fianco all’autostrada A4, che è stata chiusa. Sono intervenuti diversi mezzi dei Vigili del fuoco, per evitare di far avanzare le fiamme anche ad altri fabbricati.

La fabbrica si trova vicino il casello di Montecchio, sull’A4 Milano-Venezia. Il fumo è stato avvistato da chilometri di distanza, con gli stessi automobilisti che hanno chiamato i soccorsi alla visione delle fiamme.

È stata chiusa la strada provinciale 500 e molte carreggiate dell’A4 che dal casello portano al centro del paese. Come riportato dai soccorsi, l’azieda è la “Isello Vernici”, per ora non risultano feriti tra gli operai, con le fiamme che non sono ancora state domate. Non è chiaro come si sia innescato l’incendio, probabilmente una causa accidentale, considerando il materiale infiammabile che veniva prodotto dalla fabbrica. Di seguito il video di qualche minuto fa pubblicato dall’Agenzia Vista, con i Vigili del fuoco ancora al lavoro.

Le code sono lunghissime sull’A4, di 14 chilometri per la chiusura di quella parte di autostrada. Non è chiaro quando sarà riaperta.