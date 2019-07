Bologna, bambina di 5 anni annega nel fiume Reno

Una bambina di cinque anni è morta annegata nel fiume Reno, poco prima delle 13, mentre faceva il bagno in zona Molino nel Pallone, vicino al confine tra Emilia Romagna e Toscana. Secondo le ricostruzioni la bambina era in compagnia di alcuni familiari e dei genitori.

Sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Carabinieri, che faranno le rilevazioni del caso per capire come sono andati i fatti e come sia stato possibile che la bambina sia annegata in poco tempo.

La zona era quella appenninica, forse una svista di qualche minuto, mentre la bimba era all’interno del fiume Reno.