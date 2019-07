Genova, ecco il nuovo ponte: un video mostra la nuova struttura

Dopo la demolizione del ponte Morandi, si inizia a pensare alla ricostruzione, con la nuova struttura che comincia a girare sui social, con dei rendering fatti al PC che mostrano come sarà il nuovo ponte. La ricostruzione è già iniziata, con questa mattina che ha visto l’arrivo di pezzi di acciaio che diventeranno la prima pila del nuovo ponte di Genova.

Accantonato il sistema di tiraggi, considerato troppo pericoloso, si andrà su una soluzione standard, come mostrano le immagini, con dei piloni a sostegno del manto stradale. L’acciaio è stato prodotto dalla Fincantieri di Castellamare di Stabia e verrà utilizzato dal personale di PerGenova, che si occuperà della costruzione.

Il video del nuovo ponte è stato prodotto da Italferr, una delle compagnie che fanno parte della costruzione, quindi fonte diretta ed affidabile. Le immagini mostrano come l’idea della nuova struttura ci sia già ed anche i dettagli: lunghezza di 1067 metri, 18 pile in cemento armato (scavi già in corso), 9 mila tonnellate di acciaio per le armature e 15 mila per la carpenteria metallica.