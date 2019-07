Morte Emanuela Orlandi, il tribunale del Vaticano dispone l’apertura di due tombe

È stata disposta dal tribunale del Vaticano l’apertura di due tombe presenti nel Cimitero teutonico. Come ha spiegato il portavoce della sala stampa vaticana, Alessandro Gisotti, la decisione è stata presa dopo la segnalazione della famiglia Orlandi delle scorse settimane, che ipotizzava il possibile occultamento del cadavere nel cimitero interno del Vaticano.

Una misura preventiva, dunque, per evitare il lucrare di ipotesi e verificare l’interno delle due tombe. Emanuela Orlandi scomparse a Roma nel giugno del 1983, in cause ancora misteriose e con il corpo che non fu mai trovato.

Il Vaticano ha disposto l’apertura delle tombe per l’11 luglio, con la riesumazione ed il conseguente esame del Dna sui resti conservati nelle bare. L’apertura delle tombe avverrà alla presenza dei legali della famiglia Orlandi e dei parenti delle persone seppellite ufficialmente nelle bare.

Come ha ricordato Gisotti, il Vaticano non si occupa dell’indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quale è portata avanti dalla magistratura italiana, dunque la riesumazione servirà solo ad accertare l’eventuale presenza di resti della ragazza in territorio dello Stato del Vaticano.