Rilevato del gas sarin in una busta destinata a Facebook, evacuati 4 palazzi

Sono stati evacuati quattro edifici nel quartier generale di Facebook, nella Silicon Valley, a causa di una busta arrivata al magazzino dell’ufficio postale interno, nella quale è stata rilevata presenza di gas sarin, un gas nervino che ha effetti letali.

A riferirlo sono stati i media americani, alle 11 ora locale, riportando un portavoce di Facebook: “Un pacco sospetto è arrivato in uno dei nostri uffici postali. Abbiamo evacuato quattro edifici e stiamo effettuando indagini con le autorità locali”. C’è anche la possibilità che il sistema di rilevamento abbia “sbagliato”, confondendo un falso positivo per una minaccia.

Per ora non ci sono persone che sono entrate in contatto con il gas nervino, il sarin non ha né colore né odore e si può trasmettere per contatto od inalazione.