Traghetto diretto a Catania fermo in mare dalla notte: paura dei 250 passeggeri

Un traghetto della compagnia Grimaldi, il “Egnazia”, con 250 passeggeri a bordo, partito da Salerno e diretto a Catania, è fermo da molte ore in mare. L’allarme è stato lanciato da alcuni passeggeri, che definiscono il viaggio “un’odissea”, essendo rimasti senza assistenza, senza informazioni né dal personale e né dal comandante.

“La nave è stata spenta, sono in funzione solamente le luci di emergenza, non c’è acqua e non si possono usare i bagni”, questo il resoconto di un passeggero. La nave “Egnazia” doveva partire alle ore 22, ma la partenza è stata ritardata all’1 di notte, poi una volta in mezzo al mare sono iniziati i problemi.

“Abbiamo provato a contattare la capitaneria di porto, ma senza successo”, hanno spiegato alcuni passeggeri. A bordo ci sono donne e bambini piccoli, oltre ad una persona cardiopatica che si doveva ricoverare oggi in Sicilia. Non sono chiari i tempi di soccorso della nave, se il comandante ha già allertato i soccorsi per il recupero e se il guasto è riparabile.