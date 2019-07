Tusk: “Il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo sulla futura leadership europea”

L’annuncio arriva direttamente da Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo, che ha ufficializzato i quattro nomi delle persone che guideranno l’Unione Europea nei prossimi anni, Ursula von der Leyen per la presidenza della Commissione; il primo ministro belga Charles Michel per la presidenza del Consiglio; il ministro spagnolo agli Affari Esteri Josep Borrell per l’alta rappresentanza, Christine Lagarde per la presidenza BCE.

I nomi erano circolati nel pomeriggio, dopo lo stallo sulla nomina di Timmermans di ieri, si è trovato l’accordo con la ministra tedesca alla Difesa, Ursula von der Leyen, considerata molto vicina alla Merkel. Nelle interviste degli scorsi anni ha parlato più volte di un’Europa federale, che vada oltre gli Stati nazione, oltre alla possibilità di creare una Difesa comune europea.

Ora queste nomine passeranno al vaglio del Parlamento Europeo, con i socialdemocratici che dovranno essere convinti dopo la rinuncia della candidatura di Timmermans, per avere la maggioranza dei seggi. Si ipotizza David Sassoli alla presidenza dell’Europarlamento, facente parte del PSE italiano.