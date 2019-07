Carola Rackete torna libera, il Gip annulla l’arresto. Salvini accusa la magistratura

Il Gip ha annullato l’ordine di arresto per Carola Rackete, la comandante della Sea Watch che torna libera dopo 3 giorni di domiciliari. Si dice “molto commossa per la solidarietà espressa nei suoi confronti da molta gente”. Salvini se la prende con la magistratura e parla del decreto di espulsione.

Per il Gip la scelta del porto di Lampedusa non è stata strumentale, ma obbligatoria, considerando i porti di Libia e Tunisia come non sicuri. È stato escluso il reato di resistenza a nave da guerra e il reato di resistenza a nave da guerra è stato giudicato come “scriminante” per l’adempimento ad un dovere.

Salvini subito dopo la decisione del Gip fa una diretta Facebook attaccando i giudici, con il prefetto che ha firmato il decreto di espulsione per Carola Rackete, che ora sarà al vaglio dell’autorità giudiziaria. Non potrà comunque essere eseguito prima del 9 luglio, quando Carola Rackete sarà interrogata dai Pm per l’inchiesta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.