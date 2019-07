Fedelissima della Merkel, medico e madre di 7 figli: ecco chi è Ursula von der Leyen

La probabile nuova presidente della Commissione europea, dopo la nomina del Consiglio Europeo di ieri, che andrà ratificata dal Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, è una personalità che ha fatto discutere in Italia ed Europa. È stata ministro della Difesa della Germania, è una convinta europeista e nei primi anni 2000 era considerata uno dei politici più influenti in Europa.

La ratifica del Parlamento Europeo non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile per il pacchetto di nomine del Consiglio Europeo, che vede anche Christine Lagarde alla BCE, Joseph Borrel alto rappresentante e Charles Michel nuovo presidente del Consiglio Europeo. Dopo i malumori di socialdemocratici, oggi è stato eletto un esponente del PD alla presidenza del Parlamento Europeo, David Sassoli, che andrà ad equilibrare le cariche. Probabilmente i socialdemocratici dell’Europa dell’Est avranno dei commissari di peso, per avere così una maggioranza solida per i cinque anni di legislatura.

Ursula Albrecht (Von der Leyen è il cognome del marito) è nata nel 1958 a Bruxelles, con il padre già dipendente della Comunità economica europea. Laureata in medicina e continuò il mestiere di ginecologa in una clinica di Hannover.

Attiva nella politica tedesca, dove è stata ministro della Famiglia nel 2005, diventando uno dei politici tedeschi più influenti secondo la rivista Politico nel 2014. Questo successo mediatico la favorì nel diventare prima Ministro del Lavoro e poi della Difesa.

Nel 2011 fu molto dura nei confronti dell’Italia, per i prestiti ricevuti quando lo spread era a quota 500, con l’arrivo di Monti, che dovette mettere mano alla situazione. Ma stando alle interviste che ha rilasciato negli ultimi anni sull’Europa, è una convinta sostenitrice del modello federale, stile Svizzera o Americano, oltre a sostenere una politica per la Difesa comune europea. Questi sono probabilmente i due punti più rilevanti delle sue idee di cambiamento per l’Europa.

Dura anche con la Brexit, che in passato ha definito una “bolla di promesse vuote gonfiate dai populisti” e “una perdita di tutti”. Inoltre considera il “No Deal” come lo scenario peggiore possibile.

Entrerà in carica dal primo novembre 2019, con il resto della Commissione europea, che deve essere ancora decisa.