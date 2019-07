Italia in declino demografico: persi 124mila abitanti in un anno. Non accadeva dal 1861

L’Italia è in declino demografico, un notevole calo che non ha precedenti dall’Unità d’Italia, quasi una città come Bologna in meno, con 124mila abitanti “persi” in un anno. La causa è da vedere nel crollo delle nascita (-4%) ed all’aumento delle emigrazioni.

Il calo della popolazione residente in Italia è un dato preoccupante, secondo quanto emerge dal rapporto democrafico emesso dall’Istat. Al 31 dicembre 2018 la popolazione aveva 124mila abitanti in meno dell’anno precedente, un calo dello 0,2%. È il quarto anno consecutivo di diminuzione, dal 2015 si sono persi 400mila abitanti.

In aumento l’emigrazione dei cittadini italiani, con un +1,9%, oltre ad un calo di nascite, un calo di decessi e meno iscrizioni dall’estero rispetto agli anni passati. Il calo delle nascite va avanti da 2008, dal 2015 si è scesi sotto il mezzo milione di nascite, mentre nel 2018 si è registrato il calo più significativo: solo 439.747 bambini nati, il minimo dal 1861. Negli anni si è ridotto anche il numero di stranieri nati in Italia, che per il 2018 si attesta a 65.444.