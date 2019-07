Libia, bombardato un centro di detenzione per migranti: 40 morti

Sono 40 le vittime in seguito ad un bombardamento da parte delle forze di Haftar di un centro di detenzione per migranti alla periferia di Tripoli. Secondo il portavoce del ministero della salute, Malek Merset, sono 80 i feriti nel centro di detenzione di Tajoura. Merset ha postato foto di migranti portati in ospedale.

Il governo di Al Sarraj ha accusato l’esercito nazionale libico, guidato da Haftar, dell’attacco aereo. Proprio nei giorni scorsi Haftar aveva parlato di raid aerei in specifiche posizioni selezionate. Pochi giorni fa il presidente del Governo di Accordo Nazionale, riconosciuto dall’Onu, Al Sarraj, era giunto in Italia per un incontro con Salvini.

L’obiettivo del presidente Al Sarraj era quello di fare pressioni al governo italiano per un intervento più consistente in Libia. Inoltre Haftar avrebbe colpito un’accademia militare a Tajoura ed una caserna inutilizzata a Zwara, non lontana da alcuni impianti petroliferi anche dell’Eni.