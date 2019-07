Parlamento europeo, David Sassoli non raggiunge quorum per 7 voti. Rimane favorito

Oggi si sta tenendo al Parlamento europeo l’elezione del presidente, con quattro candidati, di cui uno italiano, area PD, David Maria Sassoli, in vantaggio sugli altri ma senza aver ottenuto il quorum alla prima chiama.

I quattro candidati sono: David Sassoli (Socialisti), Ska Keller (Verdi), Jan Zahradil (Conservatori) e Sira Rego (Sinistra), con Sassoli che ha ottenuto 325 voti, 7 in meno del quorum necessario. Seconda posizione per la leader dei Verdi, la tedesca Ska Keller, che ha ottenuto anche i voti dell’SPD tedesca.

Durante il discorso iniziale dei candidati, David Sassoli ha messo al centro il ruolo del Parlamento europeo: “Mi candido per creare un Parlamento più forte e per rendere così più forte l’Europa. Questo parlamento deve essere la casa della democrazia”.

Ora si procederà ad un nuovo scrutinio, nel quale dovrebbe riuscire a superare il quorum necessario per l’elezione e diventare il primo esponente italiano in un ruolo di rappresentanza nella nuova Europa eletta il 26 maggio. Senza contare che questa nomina potrebbe dissipare, almeno per il gruppo italiano, i malumori per le nomine franco-tedesche di ieri per le due presidenze più importanti in Europa.