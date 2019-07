PlayStation Plus, PES 2019 viene sostituito da Detroit: Become Human nei giochi mensili

Un cambio dell’ultimo minuto, quello sul PlayStation Plus per quanto riguarda i giochi mensili di luglio per la PS4, con PES 2019 che era stato annunciato insieme ad Horizon Chase Turbo, mentre invece sullo store si trova ora Detroit: Become Human.

Sony ha sostituito PES 2019 con un titolo di spessore, l’ultima avventura di David Cage, prima del passaggio di Quantic Dream al multipiattaforma, con l’arrivo sul PC dell’Epic Games Store. La versione messa a disposizione da Sony è la Digital Deluxe, quella che comprende anche Heavy Rain, quindi un totale di tre giochi per il mese di luglio.

Non è chiaro il motivo della sostituzione, forse delle problematiche di accordo economico con Konami, la quale potrebbe essersi tirata indietro all’ultimo momento, facendo modificare i piani alla Sony. Potrebbe uscire a breve un comunicato per spiegare l’accaduto.