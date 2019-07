Roma, emergenza rifiuti: contestazioni in Campidoglio. L’allarme dei medici

L’emergenza rifiuti a Roma sta peggiorando con la stagione estiva, oggi c’è stata una manifestazione sotto il Campidoglio per la situazione critica. È intervenuta la Regione Lazio, mettendo a disposizione gli impianti della provincia di Roma “per motivi di urgente necessità di tutela dell’ambiente”.

La Regione Lazio ha lavorato in cooperazione del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha incontrato questa mattina i rappresentanti della Regione, tra cui l’assessore Massimiliano Valeriani, per affrontare la crisi della raccolta rifiuti che sta coinvolgendo anche le aree centrali di Roma.

Roma, protesta in Campidoglio per l'emergenza rifiuti. FOTO | Sky TG24 https://t.co/ILcIRZlAqp — Leonardo Rigante (@RiganteLeonardo) July 3, 2019

I negozianti del centro storico si lamentano di dover provvedere in maniera autonoma alla raccolta rifiuti, per evitare di far scappare i turisti. Nel tavolo c’era la necessità di collocare 600 tonnellate di rifiuti indifferenziati che Ama non riesce a gestire, anche per i lavori di manutenzione al Tmb di Malagrotta.

I medici invitano ad indossare i guanti quando si va a buttare i rifiuti ed inoltre c’è stato un aumento delle segnalazioni negli ambulatori della Capitale.