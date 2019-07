Sea Watch, Anm: “Salvini rischia di alimentare odio”. La replica: “Ultimi che possono parlare”

Dopo la non convalida dell’arresto di Carola Rackete, con conseguente video messaggio di Salvini in attacco della magistratura, è intervenuta l’Associazione nazionale magistrati, sostenendo che il ministro dell’Interno rischia di alimentare un clima d’odio.

“Ancora una volta ha emesso commenti critici su una decisione giudiziaria, fuori da ogni analisi tecnico-giuridica, che rischiano di portare ad un clima d’odio – ha spiegato l’Anm – quando un provvedimento non piace al ministro, scatta subito l’accusa di fare politica”. Critiche anche all’idea di una riforma della giustizia “finalizzata a prendere decisioni gradite alla maggioranza politica”.

La replica del ministro Salvini non si è fatta attendere: “Non entro in casa altrui, ma con tutto quello che si sta leggendo sul caso nomine, sono gli ultimi a poter dare lezioni di morale”. In queste ore il prefetto ha firmato un decreto di espulsione per Carola Rackete, come richiesto dal ministro dell’Interno, che ora dovrà passare al vaglio dell’autorità giudiziaria.