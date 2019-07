Ue, Commissione: stop alla procedura contro l’Italia

L’attesa decisione è arrivata, come circolava già in molti ambienti europei, tanto che lo spread è in discesa da questa mattina, con i tecnici della Commissione che suggeriscono uno stop alla procedura di infrazione verso l’Italia. Nessuna procedura per debito eccessivo per l’Italia, dunque, dopo le nomine della presidenza della nuova Commissione e del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il nuovo corso europeo sembra iniziato.

I tecnici sarebbero concordi dal raccomandare all’Eurofin, che si terrà la prossima settimana, di non aprire una procedura di infrazione contro l’Italia, grazie anche all’approvazione di una manovra correttiva che ha fatto abbassare il deficit per il 2019 al 2,04%.

Il governo italiano si era impegnato a congelare alcuni fondi per il Reddito di cittadinanza e Quota 100, circa 1,5 miliardi di euro, oltre ad altre entrate che hanno permesso l’abbassamento del deficit per quest’anno.