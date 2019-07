Ue, oggi i commissari decidono per la procedura di infrazione

Dopo la nomina dei nuovi vertici della Commissione europea, avvenuta ieri con Ursula von der Leyen a capo della presidenza, oggi i commissari si riuniranno per decidere della procedura di infrazione ai danni dell’Italia. Le principali misure da valutare sono il rientro del deficit per il 2019 e l’assenza di indicazioni per la manovra 2020.

Il governo italiano mostra un cauto ottimismo, il quale si attende una risposta positiva della Commissione dopo che è stato approvato in Consiglio dei ministri l’assestamento di bilancio. I nodi da valutare rimangono due: le misure per il 2019 e l’assenza di impegni per il 2020.

Quella adoperata dal governo è stata una vera e propria manovra correttiva, con il congelamento di 1,5 miliardi per Quota 100 e Reddito di cittadinanza ed altre entrate che migliorano il deficit italiano nel 2019. Il lavoro è stato portato avanti dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, da settimane al lavoro per evitare la procedura.