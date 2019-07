Disponibile da oggi “Stranger Things 3”, dopo una lunga attesa dei fan

Come previsto per il 4 luglio è stata rilasciata la terza stagione di Stranger Things, la serie evento che ha fatto appassionare ragazzi ed adulti con il suo rimando agli anni ’80 ed i temi di fantascienza. La serie dei fratelli Duffer riporta gli spettatori nel mondo del Sottosopra.

Ora i protagonisti non sono più bambini, la scuola è chiusa e le relazioni tra i quattro amici si complicano, ora che le ragazze Max ed Eleven non sono più soltanto amiche. Ci sarà spazio per storie d’amore ed i ragazzi dovranno capire come crescere insieme senza separarsi.

Presenti anche gli altri protagonisti delle passate stagioni, con Winona Ryder nei panni della madre di Will, con il capo della Polizia Hopper interpretato da David Harbour e che parteciperanno alle fasi di azione della terza stagione.

Lo stile rimarrà quello degli anni ’80, con il gruppo di ragazzi che verrà travolto dal paranormale, oltre che da zombie a far aumentare i brividi, nonostante non sia periodo di Halloween.