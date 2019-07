Juventus, il ritorno di Buffon: oggi la firma e le visite mediche

È tutto pronto per il ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus, dopo un anno al PSG, oggi effettuerà le visite mediche e firmerà per un anno. Per lui si attende un futuro da dirigente, come era stato annunciato nei giorni scorsi da media e dai dirigenti bianconeri.

È arrivato alle 8.40 al J Medical per le visite mediche di rito, atteso da un centinaio di tifosi. Le visite si dovrebbero concludere nel pomeriggio, alle quali seguirà la firma sul contratto di un anno, per un ritorno inatteso dopo essere andato in Francia lo scorso anno.

Il PSG non ha rinnovato il contratto, da oltre 7 milioni netti annui, e questo ha aperto la strada al ritorno alla Juventus, con possibilità di rimanerci anche come futuro dirigente. Durante la stagione farà il secondo portiere, probabilmente per le partite di coppa Italia.