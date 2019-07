Napoli, morto il tabaccaio aggredito da un richiedente asilo un mese fa

È morto il tabaccaio Ulderico Esposito, 52 anni di Napoli, preso a pugni il 9 giugno da un nigeriano richiedente asilo alla stazione Chiaiano della metro di Napoli. L’uomo non si era mai ripreso ed era in gravi condizioni per il colpo subito in testa.

L’immigrato è stato arrestato dalla Polizia con accusa di aggressione e lesioni, ma ora il reato potrebbe diventare omicidio preterintenzionale. Il Pm della Procura di Napoli ha chiesto l’autopsia sul corpo del tabaccaio, che era in coma da molto tempo.

L’aggressore era stato fermato dalla sicurezza della metro ed affidato alla Polizia, che fece partire un’indagine per accertare la colpevolezza dell’uomo.

Sulla vicenda ha commentato il ministro Salvini: “Aggressore in galera e quando esce sarà espulso. Speriamo in una pena esemplare”, ha spiegato il vicepremier leghista su Twitter.