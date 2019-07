Roma, si è dimesso Enrico Stefano il vicepresidente del consiglio comunale di Roma

Si è dimesso il vicepresidente vicario del consiglio comunale di Roma, Enrico Stefano, come ha comunicato lui stesso su Facebook, mostrando la lettera di dimissioni, indirizzata alla sindaca Virginia Raggi. Non sono state chiarite le motivazioni che hanno portato a questa scelta.

Enrico Stefano era diventato di fatto presidente del consiglio comunale di Roma dopo l’arresto di Marcello De Vito, nonostante l’ex esponente del M5S non si sia mai dimesso, creando una problematica a Stefano, per l’impossibilità ad avere i poteri da presidente, pur ricoprendo tale ruolo.

Non aveva la possibilità di formare un proprio staff, visto che De Vito non è stato mai sfiduciato ed il posto è rimasto vacante. Proprio questa limitazione potrebbe aver convinto Enrico Stefano a lasciare, in questi giorni difficili per il Campidoglio, con l’emergenza rifiuti che il Ministro all’Ambiente ha chiesto di risolvere in dieci giorni, in cooperazione con la Regione Lazio.