Roma, un ramo cade su dei tavolini all’aperto: otto feriti

Un ramo è caduto da un albero a Roma, alle 22.30 circa, finendo sulla banchina del Tevere nella zona di Ponte Sisto, nel quartiere Trastevere, dove si svolgono iniziative dell’estate romana. Nella caduta è finito su alcuni tavolini all’aperto, dove stavano cenando delle persone, complessivamente sono otto i feriti, tutti non gravi.

Tra gli otto feriti ci sarebbero due minori, che sono stati portati in codice giallo al Bambino Gesù, insieme alla madre, anche lei in codice giallo. Altre due persone, di cui una donna in gravidanza, sono state portate in pronto soccorso in codice verde per lo spavento.

Nella zona sono arrivate i soccorsi, con gli agenti del commissariato Monteverde ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Non è chiaro il motivo della caduta, forse un ramo che andava tagliato, od una folata di vento che ha messo in crisi un’alberatura già sotto accusa.