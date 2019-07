Varese, picchiarono e sequestrarono coetaneo: 15enni condannati per tortura

Quattro ragazzi di 15 anni sono stati condannati al Tribunale dei minori di Milano per il reato di tortura, dopo aver segregato un loro coetanio in un garage ed averlo riempito di botte. È la prima volta che in Italia dei minori vengono condannati per tortura.

Al capo della “banda” sono stati dati quattro anni e sei mesi, mentre agli altri componenti sono stati condannati a quattro anni. L’obiettivo che ha portato alla segregazione era quello di ottenere informazioni su un amico della vittima.

Il ragazzo di 15 anni è stato malmenato con un bastone di ferro. La “mente” del sequestro era pronto a lasciare l’Italia con la madre prima di essere arrestato. L’accusa aveva chiesto condanne per un complessivo di 21 anni, visto che i ragazzi non hanno mostrato empatia nei confronti della vittima.

La legge sul reato di tortura è stata introdotta in Italia poco più di un anno fa e come sottolineato dall Tribunale dei minori di Milano era stato applicato solamente due volte in passato.