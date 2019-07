Cremona, risse organizzate via social: 7 arresti

È stata smantellata una baby gang che effettuava risse in strada organizzandole via social, arrestate sette persone tra i 15 ed i 18 anni. Gli arresti sono stati effettuati dai Carabinieri di Cremona, con l’accusa di aver trasformato le strade in veri e propri ring, dove si davano appuntamento sfruttando i social e aggredire altri studenti.

Sono decine gli episodi di questo tipo, che venivano postati su Instagram “Cremona.dissing”. La baby gang era composta da circa 30 studenti, che agivano con un modus operandi: una provocazione verbale in strada nei confronti della vittima scelta, per provocare una reazione e dare il via alla rissa.

Secondo gli inquirenti ci sono stati episodi di violenza, danneggiamento, vandalismo, atti persecutori e spaccio di droga. Accedendo alla pagina Instagram si aveva accesso ad una chat privata, gestita dalla baby gang. La pagina era diventata “famosa” con i bulli che esponevano le loro risse sui social.