Luigi Di Maio si schiera contro la Coca Cola a scuola: “Meglio un succo”

Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto discutere sulla fornitura di servizi alle scuole, come le bevande gassate. Il vicepremier lancia un appello alle scuole, chiedendo di togliere dalle macchinette la Coca Cola e far bere agli studenti bevande più salutari.

Durante un evento organizzato da Coldiretti, il ministro ha attaccato il “cibo spazzatura”, mettendo dentro anche le bevande dolcificate come la Coca Cola e chiede almeno alle scuole di sostituire nei distributori queste bevande.

Per Di Maio la scuola è il luogo ideale per fare informazione sull’alimentazione salutare: “Si deve fare dalle scuole, eliminando questo cibo spazzatura che viene somministrato ai nostri bambini”. I genitori del ministro insegnano e proprio per questo si è sentito di intervenire, ringraziando il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti ed il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, per il lavoro che stanno facendo sull’alimentazione salutare.