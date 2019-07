Mediterranea, Difesa italiana: navi militari pronte al trasbordo verso Malta

Dopo la situazione di stallo che si è creata questa mattina, con Malta che ha offerto il suo porto e con la nave dell’Ong che si è rifiutata di arrivare fino a La Valletta, ritenendola troppo distante. A quel punto ci sono state notizie di navi militari da Malta in arrivo, poi smentite, facendo finire la questione in un nuovo stallo.

A questo punto è intervenuto il ministero della Difesa, che ha dato disponibilità al Viminale al trasbordo dei migranti fino Malta: “Siamo uno strumento a servizio del paese, il governo è al lavoro per trovare una soluzione. Le leggi vanno rispettate”, hanno fatto sapere fonti del ministero.

Ora la situazione potrebbe sbloccarsi, con i migranti trasportati a Malta con le navi militari della Difesa. Con Malta che aveva chiesto all’Italia di prendersi 55 migranti in cambio di questo intervento, in una situazione che resta ancora critica, visto che l’Europa non ha preso in mano la questione.