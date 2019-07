Mediterranea, nave militare Malta prenderà i migranti e li porterà a La Valletta

Si sblocca il caso legato ai 54 migranti soccorsi dalla barca a vela di Mediterranea, arrivata in mattinata a Lampedusa, con Malta che aveva offerto il suo porto, condiderato però troppo lontano dalla stessa Ong. È stato trovato l’accordo tra Roma e Malta, in cambio il governo italiano accoglierà 55 migranti da La Valletta.

Malta prenderà i 54 migranti con una sua motovedetta militare, dopo che all’Ong era stato vietato di entrare nelle acque italiane con un decreto del ministero dell’Interno e dei Trasporti. A darne l’annuncio è stato il governo maltese con un comunicato, sottolineando come Malta non abbia nessuna responsabilità legale.

Nella mattinata dall’Ong Mediterranea si chiedeva una soluzione, con lo stop dalle motovedette della Guardia di Finanza al confine delle acque italiane e Malta che aveva offerto il suo porto. “Vogliono portarli a Malta? Benissimo si organizzino per farlo in sicurezza, noi non siamo in grado”, aveva comunicato la portavoce dell’Ong poche ore fa.