Sala condannato a 6 mesi, convertiti in 45mila euro

Il sindaco Sala è stato condannato a sei mesi di carcere nell’ambito dell’inchiesta su Expo 2015, convertiti in 45mila euro. Al centro dell’indagine e delle accuse c’era una retrodatazione posta da Sala per due commissari di un bando di gara, effettuata, secondo i giudici, per evitare eventuali ricorsi.

I legali di Sala ritengono la sentenza ingiusta, sostenendo che questa condanna verrà tolta nei prossimi gradi di giudizio. Per gli avvocati del sindaco non ci saranno conseguenze politiche a questa sentenza, con la legge Severino non applicabile.

I fatti risalgono al maggio 2012, quando Sala per evitare problemi alla Commissione Expo 2015, che avrebbero potuto ritardare l’inizio, cambiò la data della firma su documenti firmati il 31 maggio al 17 maggio, questo perché il giorno dopo si era tenuta la prima riunione di quella commissione e si era poi scoperto che due commissari erano incompatibili e da sostituire.